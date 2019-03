ニュージーランド銃乱射事件の惨劇が浮き彫りにした白人至上主義の台頭

[ロンドン発]ニュージーランド南部クライストチャーチで15日、モスク(イスラム教の礼拝所)が半自動小銃を持った男に襲撃され、50人が射殺された。隣国オーストラリアでは極右フレイザー・アニング上院議員(69)が、自分に生卵を投げつけた17歳の少年を殴り返す事件が起きた。

発端はアニング議員のツイートだ。「まだイスラム系移民と暴力の間の関係の議論に明け暮れている奴はいるのか」

「左派はこれ(イスラムを侮辱する者の首を切り落とせと書かれたプラカードを持つイスラム過激派の写真)を放置するつもりか」

これとは別にアニング議員はこうも述べている。

「いつものことだが、左派の政治家やメディアは(クライストチャーチで起きた)今日の銃撃を銃規制やナショナリストの信条を持つ者に責任を押し付けようとするだろうが、全くもって陳腐なナンセンスだ」

「今日ニュージーランドの通りで起きた惨劇の本当の原因はまずもって、イスラム教徒の狂信者がニュージーランドに移住することを許した移民政策にある」

オーストラリアのスコット・モリソン首相は即座に、ツイッターでアニング議員を非難した。

「ニュージーランドで起きた暴力的な極右の過激派テロに関するアニング議員の発言は胸が悪くなる。こうした見解はオーストラリア議会だけでなくオーストラリアでも受け入れられない」

The remarks by Senator Fraser Anning blaming the murderous attacks by a violent, right-wing, extremist terrorist in New Zealand on immigration are disgusting. Those views have no place in Australia, let alone the Australian Parliament.