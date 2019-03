Facebookとインスタで世界規模の障害発生。閲覧できない状態に

3月13日のGmailやGoogleドライブに続き、今度は14日未明頃からFacebook(フェイスブック)とInstagram(インスタグラム)で不具合が起き、世界レベルのシステム接続障害が発生している。

ツイッター上では、「Facebookを閲覧できない」「新規投稿ができない」などの報告ツイートが相次ぎ、インスタグラムも同様の不具合が生じている。

参考:ダウンディテクターFacebookの障害発生状況

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

We’re aware of an issue impacting people’s access to Instagram right now. We know this is frustrating, and our team is hard at work to resolve this ASAP.

— Instagram (@instagram) 2019年3月13日