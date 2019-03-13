ダウンロード違法化の対象範囲の拡大に反対する緊急声明

現在、大きな問題になっているダウンロード違法化の対象範囲拡大について、弁護士有志が反対の声明を出すことになった。
一晩で100名を超える弁護士の賛同者を得られた。
現在も賛同していただける弁護士を募集中である
賛同の方は以下の連絡先までその旨をご連絡いただきたい。
弁護士鐘ケ江啓司
e-mail bengoshi.kanegae.keiji@gmail.com
FAX 0927325829
改めて、今回の改正が誰の為の何の為の立法なのかを問いたい。
【北海道】
札幌弁護士会（０名）
函館弁護士会（０名）
旭川弁護士会（０名）
釧路弁護士会（０名）
【東北】
仙台弁護士会（１名）
東 忠宏
福島県弁護士会（０名）
山形県弁護士会（０名）
岩手弁護士会（０名）
秋田弁護士会（０名）
青森県弁護士会（０名）
【関東】
東京弁護士会（１５名）
石田 伸一
一樂邦彦
加畑 貴義
唐木 大輔
北 周士
後藤 大
佐藤 大志
清水 陽平
中川 素充
福島 晃
舟串 信寛
舟橋 和宏
古金 千明
三和 圭二郎
山口 貴士
第一東京弁護士会（１０名）
足立 昌聰
大野 薫
河野 冬樹
倉重 公太朗
小林 嵩
白木 麗弥
杉浦 健二
戸木 亮輔
前田 拓郎
森 亮二
第二東京弁護士会（２０名）
板倉 陽一郎
遠藤 千尋
大窪 和久
萱野 唯
坂井 雄介
高橋 治
田上 嘉一
竹井 大輔
中田 雅久
野村 修一
萩尾 健太
長谷見 峻一
平野 敬
平山 賢太郎
深澤 諭史
太尾 剛
前原 一輝
村田 和希
山田 広毅
吉田 正毅
神奈川県弁護士会（８名）
伊藤 諭
最所 義一
鈴木 啓示
高木 小太郎
田畑 淳
鍋島 泰樹
向川 純平
村松 謙
埼玉弁護士会（１名）
中澤 佑一
千葉県弁護士会（１名）
玉真 聡志
茨城県弁護士会（０名）
栃木県弁護士会（０名）
群馬弁護士会（１名）
舘山 史明
静岡県弁護士会（２名）
坂野 史子
山内 有二
山梨県弁護士会（０名）
長野県弁護士会（０名）
新潟県弁護士会（１名）
二宮 淳悟
【中部】
愛知県弁護士会（３名）
青木 有加
岩月 浩二
田巻 紘子
三重弁護士会（０名）
岐阜県弁護士会（０名）
福井弁護士会（０名）
金沢弁護士会（０名）
富山県弁護士会（１名）
大橋 弘輝
【近畿】
大阪弁護士会（１７名）
林 範夫
奥村 徹
小美野 達之
河内 茂治
川添 圭
清水 寛和
新宅 正人
瀬部 和久
豊芦 弘
南郷 誠治
野条 健人
橋本 太地
林 孝匡
南 和行
安田 有次郎
山田 祥也
結城 圭一
京都弁護士会（２名）
齋藤 亮介
福山 勝紀
兵庫県弁護士会（２名）
上垣 孝俊
垣田 重樹
奈良弁護士会（０名）
滋賀弁護士会（１名）
佐藤 正子
和歌山弁護士会（０名）
【中国】
広島弁護士会（０名）
山口県弁護士会（０名）
岡山弁護士会（２名）
賀川 進太郎
柴田 収
鳥取県弁護士会（１名）
水田 敦士
島根県弁護士会（０名）
【四国】
香川県弁護士会（０名）
徳島弁護士会（０名）
高知弁護士会（０名）
愛媛弁護士会（０名）
【九州】
福岡県弁護士会（１６名）
池上 遊
石本 恵
上田 勇夫
菅藤 浩三
木村 道也
小杉 晴洋
税所 知久
島 晃一
田邊 俊
知名 健太郎定信
西野 裕貴
宝来 隆
向原 栄大朗
吉井 和明
松井 竜介
南谷 洋至
佐賀県弁護士会（１名）
半田 望
長崎県弁護士会（０名）
大分県弁護士会（０名）
熊本県弁護士会（１名）
金子 愛
鹿児島県弁護士会（１名）
益山 直樹
宮崎県弁護士会（１名）
成見 暁子
沖縄弁護士会（１名）
金高 望
記事
- 2019年03月13日 10:26
ダウンロード違法化の対象範囲の拡大に反対する緊急声明1/2
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