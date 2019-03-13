ダウンロード違法化の対象範囲の拡大に反対する緊急声明

現在、大きな問題になっているダウンロード違法化の対象範囲拡大について、弁護士有志が反対の声明を出すことになった。一晩で100名を超える弁護士の賛同者を得られた。現在も賛同していただける弁護士を募集中である賛同の方は以下の連絡先までその旨をご連絡いただきたい。弁護士鐘ケ江啓司e-mail bengoshi.kanegae.keiji@gmail.comFAX 0927325829改めて、今回の改正が誰の為の何の為の立法なのかを問いたい。【北海道】札幌弁護士会（０名）函館弁護士会（０名）旭川弁護士会（０名）釧路弁護士会（０名）【東北】仙台弁護士会（１名）東 忠宏福島県弁護士会（０名）山形県弁護士会（０名）岩手弁護士会（０名）秋田弁護士会（０名）青森県弁護士会（０名）【関東】東京弁護士会（１５名）石田 伸一一樂邦彦加畑 貴義唐木 大輔北 周士後藤 大佐藤 大志清水 陽平中川 素充福島 晃舟串 信寛舟橋 和宏古金 千明三和 圭二郎山口 貴士第一東京弁護士会（１０名）足立 昌聰大野 薫河野 冬樹倉重 公太朗小林 嵩白木 麗弥杉浦 健二戸木 亮輔前田 拓郎森 亮二第二東京弁護士会（２０名）板倉 陽一郎遠藤 千尋大窪 和久萱野 唯坂井 雄介高橋 治田上 嘉一竹井 大輔中田 雅久野村 修一萩尾 健太長谷見 峻一平野 敬平山 賢太郎深澤 諭史太尾 剛前原 一輝村田 和希山田 広毅吉田 正毅神奈川県弁護士会（８名）伊藤 諭最所 義一鈴木 啓示高木 小太郎田畑 淳鍋島 泰樹向川 純平村松 謙埼玉弁護士会（１名）中澤 佑一千葉県弁護士会（１名）玉真 聡志茨城県弁護士会（０名）栃木県弁護士会（０名）群馬弁護士会（１名）舘山 史明静岡県弁護士会（２名）坂野 史子山内 有二山梨県弁護士会（０名）長野県弁護士会（０名）新潟県弁護士会（１名）二宮 淳悟【中部】愛知県弁護士会（３名）青木 有加岩月 浩二田巻 紘子三重弁護士会（０名）岐阜県弁護士会（０名）福井弁護士会（０名）金沢弁護士会（０名）富山県弁護士会（１名）大橋 弘輝【近畿】大阪弁護士会（１７名）林 範夫奥村 徹小美野 達之河内 茂治川添 圭清水 寛和新宅 正人瀬部 和久豊芦 弘南郷 誠治野条 健人橋本 太地林 孝匡南 和行安田 有次郎山田 祥也結城 圭一京都弁護士会（２名）齋藤 亮介福山 勝紀兵庫県弁護士会（２名）上垣 孝俊垣田 重樹奈良弁護士会（０名）滋賀弁護士会（１名）佐藤 正子和歌山弁護士会（０名）【中国】広島弁護士会（０名）山口県弁護士会（０名）岡山弁護士会（２名）賀川 進太郎柴田 収鳥取県弁護士会（１名）水田 敦士島根県弁護士会（０名）【四国】香川県弁護士会（０名）徳島弁護士会（０名）高知弁護士会（０名）愛媛弁護士会（０名）【九州】福岡県弁護士会（１６名）池上 遊石本 恵上田 勇夫菅藤 浩三木村 道也小杉 晴洋税所 知久島 晃一田邊 俊知名 健太郎定信西野 裕貴宝来 隆向原 栄大朗吉井 和明松井 竜介南谷 洋至佐賀県弁護士会（１名）半田 望長崎県弁護士会（０名）大分県弁護士会（０名）熊本県弁護士会（１名）金子 愛鹿児島県弁護士会（１名）益山 直樹宮崎県弁護士会（１名）成見 暁子沖縄弁護士会（１名）金高 望