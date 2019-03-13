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ダウンロード違法化の対象範囲の拡大に反対する緊急声明

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現在、大きな問題になっているダウンロード違法化の対象範囲拡大について、弁護士有志が反対の声明を出すことになった。

一晩で100名を超える弁護士の賛同者を得られた。

現在も賛同していただける弁護士を募集中である

賛同の方は以下の連絡先までその旨をご連絡いただきたい。

弁護士鐘ケ江啓司
e-mail bengoshi.kanegae.keiji@gmail.com
FAX 0927325829

改めて、今回の改正が誰の為の何の為の立法なのかを問いたい。



【北海道】
札幌弁護士会（０名）
函館弁護士会（０名）
旭川弁護士会（０名）
釧路弁護士会（０名）
【東北】
仙台弁護士会（１名）
東 忠宏
福島県弁護士会（０名）
山形県弁護士会（０名）
岩手弁護士会（０名）
秋田弁護士会（０名）
青森県弁護士会（０名）
【関東】
東京弁護士会（１５名）
石田　伸一
一樂邦彦
加畑　貴義
唐木　大輔
北　周士
後藤　大
佐藤　大志
清水　陽平
中川　素充
福島　晃
舟串　信寛
舟橋　和宏
古金　千明
三和　圭二郎
山口　貴士
第一東京弁護士会（１０名）
足立　昌聰
大野　薫
河野　冬樹
倉重　公太朗
小林　嵩
白木　麗弥
杉浦　健二
戸木　亮輔
前田　拓郎
森　亮二
第二東京弁護士会（２０名）
板倉　陽一郎
遠藤　千尋
大窪　和久
萱野　唯
坂井　雄介
高橋　治
田上　嘉一
竹井　大輔
中田　雅久
野村　修一
萩尾　健太
長谷見　峻一
平野　敬
平山　賢太郎
深澤　諭史
太尾　剛
前原　一輝
村田　和希
山田　広毅
吉田　正毅
神奈川県弁護士会（８名）
伊藤　諭
最所　義一
鈴木　啓示
高木　小太郎
田畑　淳
鍋島　泰樹
向川　純平
村松　謙
埼玉弁護士会（１名）
中澤　佑一
千葉県弁護士会（１名）
玉真　聡志
茨城県弁護士会（０名）
栃木県弁護士会（０名）
群馬弁護士会（１名）
舘山　史明
静岡県弁護士会（２名）
坂野　史子
山内　有二
山梨県弁護士会（０名）
長野県弁護士会（０名）
新潟県弁護士会（１名）
二宮　淳悟
【中部】
愛知県弁護士会（３名）
青木　有加
岩月　浩二
田巻　紘子
三重弁護士会（０名）
岐阜県弁護士会（０名）
福井弁護士会（０名）
金沢弁護士会（０名）
富山県弁護士会（１名）
大橋　弘輝
【近畿】
大阪弁護士会（１７名）
林　範夫
奥村　徹
小美野　達之
河内　茂治
川添　圭
清水　寛和
新宅　正人
瀬部　和久
豊芦　弘
南郷　誠治
野条　健人
橋本　太地
林　孝匡
南　和行
安田　有次郎
山田　祥也
結城　圭一
京都弁護士会（２名）
齋藤　亮介
福山　勝紀
兵庫県弁護士会（２名）
上垣　孝俊
垣田　重樹
奈良弁護士会（０名）
滋賀弁護士会（１名）
佐藤　正子
和歌山弁護士会（０名）
【中国】
広島弁護士会（０名）
山口県弁護士会（０名）
岡山弁護士会（２名）
賀川　進太郎
柴田　収
鳥取県弁護士会（１名）
水田　敦士
島根県弁護士会（０名）
【四国】
香川県弁護士会（０名）
徳島弁護士会（０名）
高知弁護士会（０名）
愛媛弁護士会（０名）
【九州】
福岡県弁護士会（１６名）
池上　遊
石本　恵
上田　勇夫
菅藤　浩三
木村　道也
小杉　晴洋
税所　知久
島　晃一
田邊　俊
知名　健太郎定信
西野　裕貴
宝来　隆
向原　栄大朗
吉井　和明
松井　竜介
南谷　洋至
佐賀県弁護士会（１名）
半田　望
長崎県弁護士会（０名）
大分県弁護士会（０名）
熊本県弁護士会（１名）
金子　愛
鹿児島県弁護士会（１名）
益山　直樹
宮崎県弁護士会（１名）
成見　暁子
沖縄弁護士会（１名）
金高　望

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