【トランプ支持者向けアプリ】

米トランプ大統領は墜落事故を起こした航空機やアップルのCEOについて今週もさまざまなツイートをし、相変わらず物議を醸しています。

そんなトランプ大統領のキャッチフレーズはMake America Great Again=MAGA。この帽子をかぶっていると危険な目にあうと感じるトランプ支持者に向けて、安心して外食できるレストランなどを示したアプリが登場したそうです。

USA Today は、President Donald Trump says airplanes are “becoming far too complex to fly”(トランプ大統領曰く「航空機の操縦はあまりに複雑」)の中で、トランプ大統領が12日、エチオピア航空が運航するボーイングの新型機の墜落を受けて「パイロットはもう不要だ。必要なのはMIT(マサチューセッツ工科大学)のコンピューターサイエンティストだ」とツイートしたと報じています。

続けて「昔ながらのシンプルな方法がよいのに、メーカーは余計なことをしたがる」とも。

特に代替案を示さないまま、最新の航空機が複雑すぎると批判したということです。

CNBCは 、トランプ大統領が公開の場でアップルのティム・クックCEOを「ティム・アップル」と言い間違えたことの後日談を伝えています。この発言がおもしろおかしく伝わると、大統領はムッとして11日に「時間を短縮するためにTim + Apple をTim/Apple と呼んだ。フェイクニュースが繰り返し伝えたのでまたまたトランプの悪いニュースとなった」とツイートしたとしています。

クックCEOも便乗して、ツイッター上の名前で、名字をりんごの絵文字に変えたそうです。

これに先立って8日に開かれた共和党の献金者パーティで大統領は「Tim Cook Appleと早口で言っただけだ」と述べたというAxiosの報道に言及。その上でTim Appleと言っているという動画を紹介しています。

Washington Post は保守層に向けた新たなアプリについて報じています。

Make America Great Againと書かれた真っ赤な野球帽をかぶり、Trump 2020(2020年の大統領選挙でトランプ再選を)のTシャツを着て外出するのに慎重なトランプ支持者に向けてオクラホマ州の開発者が今月、63red Safeというアプリをローンチしたということです。

開発者によると「保守層が安心して外食したり買い物するためのアプリ(an app to keep conservatives safe as they eat and shop)」だそうです。

ホワイトハウスの報道官がレストランで退場を求められるなどトランプ支持者が外出先でトラブルに繰り返し遭遇したことを踏まえて思いついたということでレストランなどを保守層の視点からYelpのようにレーティングしているとしています。