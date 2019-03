エチオピア航空機墜落「生存者なし」　同型機の事故は半年で2度も

アフリカ北東部のエチオピアで10日、首都アディスアベバからケニアの首都ナイロビに向かっていた旅客機が離陸直後に墜落し、乗客乗員157人全員が死亡した。

エチオピア航空302便は、離陸から約6分後の午前8時44分頃に墜落した。航空会社によると、搭乗者にはケニア人32人、カナダ人18人、アメリカ人8人、イギリス人7人が含まれる。

事故機は昨年11月15日に導入されたボーイング737マックス8型で、今年2月4日に「厳格な最初の整備」を実施したばかりという。

昨年10月にインドネシア沖に墜落し、190人近い犠牲者を出したライオン航空機も、今回と同型のもの。

事故を受けて中国の航空当局は11日午前、中国の航空各社に、同型機の使用中止を命令した。中国国際航空、中国東方航空などが影響を受ける。

中国民間航空局は声明で、「両方の事故に、就航したばかりのボーイング737マックス8型が関わり、どちらも離陸間もない段階での事故だったことから、一定の共通性がある」と指摘した。

これまでのところ、今回の事故原因は分っていない。一方で航空会社は、事故機の操縦士から、問題が発生したためアディスアベバに引き返したいとの報告があったと明かした。

エチオピア航空のテウォルデ・ゲブレマリアム最高経営責任者(CEO)は、アディスアベバのボレ国際空港で記者団に対し、「現段階では、いかなる可能性も排除できない」と述べた。

「我々は事故調査を待つために国際規定に従わなければならず、事故原因を何かと結びつけることもできない」

当時の視界は良好だったとされるが、飛行機の位置をリアルタイム表示するサイト「フライトレーダー24」はツイッターで、当該機の「離陸後の垂直速度は不安定だった」としている。

目撃者はBBCに対し、「飛行機が墜落すると、激しい炎が上がった。炎の勢いが強くて近づけなかった。全て焼け落ちてしまった」と述べた。

エチオピア航空のゲブレマリアムCEOによると、事故機には30カ国以上の人が搭乗しており、ケニア人32人、カナダ人18人、エチオピア人9人、イタリア人8人、中国人8人、アメリカ人8人、イギリス人7人、フランス人7人、エジプト人6人、ドイツ人5人、インド人4人、スロヴァキア人4人が含まれるという。

このほか、オーストリア人3人、スウェーデン人3人、モロッコ人2人、スペイン人2人、ポーランド人2人、イスラエル人2人も搭乗していた。

国連によると、犠牲者のうち少なくとも19人は国連機関の職員やフリーランスの通訳だという。11日から始まる第4回国連環境総会に参加する予定だったとみられる。

スロヴァキア国民党のアントン・ヘレンコ議員はフェイスブックで、妻と子供2人が搭乗していたと認めた。

さらに、アイルランド、ネパール、サウジアラビア、ジブチ、ベルギー、インドネシア、ソマリア、ノルウェー、セルビア、トーゴ、モザンビーク、ルワンダ、スーダン、ウガンダ、イエメン、それぞれ1人が犠牲になった。

国連世界食糧計画(WFP)のデイヴィッド・ビーズリー事務局長は、WFPの職員7人が犠牲になったと明かした。

The WFP family mourns today -- @WFP staff were among those aboard the Ethiopian Airlines flight. We will do all that is humanly possible to help the families at this painful time. Please keep them in your thoughts and prayers.