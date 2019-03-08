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景気の緩やかな回復を確認＝10─12月期ＧＤＰ2次速報で茂木再生相


［東京　８日　ロイター］ - 茂木敏充経済再生担当相は８日閣議後の会見で、２０１８年１０─１２月期ＧＤＰ２次速報が上方修正されたことを受けて「景気の緩やかな回復を確認できた」と述べた。引き続き中国など海外経済の先行きを注視し、必要に応じて経済・財政運営に万全を期す考えも合わせて示した。

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