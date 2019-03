ヒラリー・クリントン氏、2020年大統領選には出ないと表明

2016年米大統領選でドナルド・トランプ氏に敗れたヒラリー・クリントン元国務長官は5日、2020年に出馬するつもりはないと言明した。ニューヨークの地元テレビ局に対して発言した。

「私は出馬しません。ですが、これからも自分の信じることのために働き、発言し、立ち上がるつもりです」と、クリントン氏はニュース12テレビに話した。

今後ほかに何か別の公職に就く予定はあるか質問されると、「ないと思います」とクリントン氏は答えた。

クリントン氏が2020年の再出馬をはっきり否定したのは、今回が初めて。すでに民主党から出馬を表明した数人と話をしたというクリントン氏は、「全員に言いました。絶対に何事も、なるようになって当たり前だと思わないように」と話した。

この発言に反応して、トランプ大統領は「『(悪党の)ヒラリー・クリントンは2020年に出ないと確認。ホワイトハウスへの3回目の挑戦は行わないと』だそうだ。あーあ、残念だ。もう選挙で戦えないってことか? とても寂しくなるな!」とツイートした。

“(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House.” Aw-shucks, does that mean I won’t get to run against her again? She will be sorely missed!