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今こそ「日本版・台湾関係法」を！

台湾の蔡英文総統の産経新聞インタビュー。

台湾国内でも大きく報道された。

韓国がもはや防衛協力国と言えない状況のなか、米国と台湾の防衛協力等を定めた台湾関係法が、日本にも必要だ。

様々なハードルを乗り越えなくてはならないが、東アジアの平和を守るため、今こそ「日本版・台湾関係法」を！

『蔡英文総統、日本に安保対話要請 本紙インタビューで初明言』(産経新聞)

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190302-00000542-san-cn
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