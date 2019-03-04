台湾の蔡英文総統の産経新聞インタビュー。
台湾国内でも大きく報道された。
韓国がもはや防衛協力国と言えない状況のなか、米国と台湾の防衛協力等を定めた台湾関係法が、日本にも必要だ。
様々なハードルを乗り越えなくてはならないが、東アジアの平和を守るため、今こそ「日本版・台湾関係法」を！
『蔡英文総統、日本に安保対話要請 本紙インタビューで初明言』(産経新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190302-00000542-san-cn
記事
- 2019年03月04日 07:24
今こそ「日本版・台湾関係法」を！
トピックス
ランキング
-
1
固定電話 思い出捨て解約考えよ
- facebook248
-
2
ヌード講義が苦痛 配慮すべきか
- facebook845
-
3
有働アナが沖縄で出会った新世代
- facebook254
-
4
「死ぬなら癌」公言する医師たち
- facebook152
-
5
英国人が見る日本の凄さとダメさ
- facebook71
-
6
橋下氏 辺野古反対側は努力不足
- facebook113
-
7
会談失敗の北朝鮮で粛清を不安視
- facebook74
-
8
SNSバブルが生んだ米横断中学生
- facebook59
-
9
米朝決裂 信用なくした文大統領
- facebook1
-
10
ヌード美術講義提訴 大学に責任
- facebook27