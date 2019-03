世界が直面する核の危機－印パ和平を阻む宗教ナショナリズムとは

いずれも核保有国であるインドとパキスタンの間で、国境をめぐる緊張がエスカレートし、国際的な懸念も高まっている。全面衝突がお互いにとって最悪のシナリオとわかりながらも、両国が和平に踏み切れない原因の一端は、いずれの政府もナショナリズムを鼓舞して支持を集めてきたことにある。

3月1日、パキスタン軍に拘束されていたインド軍パイロットが解放された。モディ首相が帰還を祝うメッセージを発したのをはじめ、インド全体がこれを歓迎し、パイロットは一躍英雄になった。

Welcome Home Wing Commander Abhinandan!



The nation is proud of your exemplary courage.



Our armed forces are an inspiration for 130 crore Indians.



Vande Mataram!