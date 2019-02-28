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北朝鮮の外務省代表団が中国に向け出発＝朝鮮中央通信


［ソウル　２８日　ロイター］ - 北朝鮮国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）は２８日、リ・キルソン外務次官率いる代表団が中国に向け出発したと伝えた。

ベトナムで開かれた米朝首脳会談は合意なく終了した。

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