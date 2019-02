インド、パキスタンに操縦士の解放要求　カシミールめぐり緊張が激化

インド政府は、パキスタン軍に拘束されているインド空軍の操縦士1人の解放を要求した。パキスタン軍は27日にカシミール地方の自国領空内でインド空軍機2機を撃墜し、墜落した操縦士2人を拘束したと発表していた。

インドとパキスタンは共に核保有国。お互いが領有権を主張するカシミール地方をめぐり、緊張が激化している。

パキスタン情報省は、拘束したインド軍機の操縦士の1人が映っているとする動画を公表した。目隠しをされ、顔に血のあとがあるように見える男性は、アブヒ・ナンダン空軍中佐だと名乗った。

インド政府は、これを「負傷隊員をさらし者にする低俗な映像」だと批判した。

停戦ラインを超えた空爆は、1971年の第3次印パ戦争以来。

パキスタン軍が27日にカシミール地方の自国領空内でインド空軍機2機を撃墜し、墜落した操縦士2人を拘束したと発表したことで、両国の緊張が激化している。

イスラム教徒が住民の多数を占めるカシミール地方は、インドとパキスタンの双方が全域への領有権を主張しているが、停戦ラインを挟んで両国に分断されている。

カシミール地方では14日にインド側で同国警察隊を狙ったテロがあり、少なくとも40人が死亡して以来、両国間の緊張が高まっていた。

この攻撃はパキスタンに拠点を置くイスラム過激派集団「ジェイシモハメド(JeM)」が犯行声明を出している。30年続く両国間の争いの中で、インド領内で起きた攻撃としては至上最悪の被害が出た。

アメリカは27日、インドとパキスタンにさらなる軍事行動を回避するよう求め、両国間の緊張を緩和することに注力すると述べた。

インド当局によると、インド空軍の操縦士、アブヒ・ナンダン空軍中佐は「行方不明」だとされていた。

パキスタン情報省は、拘束したインド軍機の操縦士の1人だとする動画を公表したが、その後削除した。映像では、目隠しをされた操縦士が水を要求しているように聞こえる。

その後に公開された別の映像では、アブヒ・ナンダン空軍中佐が紅茶を口にする様子が確認できる。中佐は、目隠しをしておらず、顔を洗ったのか血のあとのようなものも消えているように見える。

中佐は映像で、自分の氏名や軍の所属を含む複数の質問に答えた。「南方」からやって来たとも述べたが、自分の任務について問われると「口外してはいけないことになっている」と答え、詳細を明かすことを拒否した。

パキスタン軍報道官のアシフ・ガフール少将は、アブヒ・ナンダン氏は「軍の倫理規範に沿った待遇」を受けていると述べた。

ガフール少将は、パキスタン空軍機が27日にカシミール地方のインド領空内で「空爆」を行なったと述べた。いまのところ実際にどんなことが行なわれたのかは不明。

この空爆に対応したインド空軍機2機が停戦ラインを超えたとし、「我々の空軍機は撃墜する用意ができていた。インド空軍機2機をどちらも撃ち落した」と述べた。

ガフール少将は、拘束したインド空軍操縦士1人は、パキスタン軍の監視下に置かれていると付け加えた。パキスタン当局は当初、インド空軍操縦士2人を拘束し、うち1人は病院に搬送されたと説明していた。

パキスタンは、拘束人数が変わったことについての説明していない。

またパキスタン情報省はツイッターで、撃墜したインド空軍機の1機だとする映像を公開した。

