［東京 ２８日 ロイター］ - 安倍晋三首相は２８日の衆院予算委員会で、米朝首脳会談に関し、核・ミサイル、拉致問題の解決に向けて「成果が出ることを期待している」と語った。そのうえで首相は「私の考えはトランプ大統領に申し上げた。トランプ大統領から金正恩委員長に、間違いなく、明確に伝わっていくと確信している」と述べた。長妻昭委員（立憲）への答弁。
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- 2019年02月28日 11:49
拉致問題は明確に伝わっていくと確信＝米朝首脳会談で安倍首相
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