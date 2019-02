シリコンバレーの嫌われ者No.1はFacebook

昔の仕事柄、いろんな世論調査に関心を払ってきましたが、昨日、実にユニークな調査に出会い、その生データを熟読していて、ネット時代を支配するGAFA(Google/Apple/Facebook/Amazon)の一角、Facebookが同業者に最も嫌われているハイテク企業になってしまったことを知りました。

それを知ったきっかけはBuzzFeed Newsの記事でした。見出しは<Survey: 51% Of Tech Industry Workers Believe President Trump Has A Point About The Media Creating Fake News>という長ったらしいもの。

要するに、シリコンバレーのハイテク企業で働くプロに限った1000人の世論調査をしたところ、その過半数(51%)は、「メディアはフェイクニュースを作ってる!」と言うトランプ大統領の言い分に一理ある、と信じてるというものです。

そういう見方は、これまで当ブログで紹介したように、共和党支持者には多いのですが、民主党支持者には少ない。そして、一般にシリコンバレーの住民はリベラルで民主党寄りだと思われていましたから、それが強権的な姿勢が目立つ共和党・トランプ大統領の肩を持つことに意外感がありました。しかも、その数字は、同じBuzzFeed Newsが一般人を対象に行った時の「42%」より高いのだそうです。

それはそれでニュースですから、BuzzFeedの編集者は、見出しに取ったのでしょう。この他にも、「メディアはあまりに男女同権主義者になっている」「白人男性に不公平だ」「取材記者は知識不足だ」という見方も横溢しているようです。

なぜ、メディアに辛辣な見方が強かったかというと、ここ2年ほど、メディアが繰り返しシリコンバレーのGAFAをはじめとするハイテク企業やそのリーダーたちへの批判記事を出し続けることへの「不満や反発が蔓延している」ことにあるようだ、と記事にはあります。

そのほか、いろんな角度から、シリコンバレーのプロたちの意識を探っていますが、冒頭で私が熟読した「生データ」というのは、ハイテク業界の著名企業18社をリストアップし、その各社名の下にそれぞれ22の単語を並べ、その企業のイメージに当てはまるものに回答者がチェックを入れた結果の一覧でした。

ABC順に企業名が並んでいるので、その一例として、先頭にある宿泊予約サイトAirBnBの結果をご覧ください。右側は回答者の所属する企業規模別に見たものですが、ここでは無視します。

[画像をブログで見る]

単語は上から、挑戦的、傲慢、偏向、体制順応、物議を醸す、搾取的、イラつく・・・・などと続きます。このAirBnBで一番評価が高かったのは「顧客本位」(Cosumer Oriented)で、38%のハイテク業界の仲間がそのように評価しました。一番下にある二つは22の単語への反応から「肯定的」イメージと「否定的」イメージの割合を見たもので、この場合は肯定的要素は70%、否定的要素は59%だったということで、まあ、可もなく不可もないという感じでしょうか。