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事前に情報共有していない＝毎勤統計の不正問題で関根日銀調統局長


［東京　２６日　ロイター］ - 日銀の関根敏隆調査統計局長は２６日の衆院財務金融委員会で、毎月勤労統計の不正調査問題について、日銀から総務省に出向している統計委員会担当職員と「事前に情報共有が行われた事実はない。報道を通じて始めて認識した」と語った。雨宮正佳副総裁も不正調査は「報道で知った」と述べた。川内博史委員（立憲）への答弁。

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