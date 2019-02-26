［東京 ２６日 ロイター］ - 日銀の関根敏隆調査統計局長は２６日の衆院財務金融委員会で、毎月勤労統計の不正調査問題について、日銀から総務省に出向している統計委員会担当職員と「事前に情報共有が行われた事実はない。報道を通じて始めて認識した」と語った。雨宮正佳副総裁も不正調査は「報道で知った」と述べた。川内博史委員（立憲）への答弁。
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- 2019年02月26日 12:24
事前に情報共有していない＝毎勤統計の不正問題で関根日銀調統局長
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