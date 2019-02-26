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米経済は完全雇用に近く良好な状態＝クラリダＦＲＢ副議長


［ダラス　２５日　ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のクラリダ副議長は２５日、米経済は良好な状態にあるとの認識を示し、完全雇用に近く、インフレ率もＦＲＢの目標付近で推移していると指摘した。

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