［ダラス ２５日 ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のクラリダ副議長は２５日、米経済は良好な状態にあるとの認識を示し、完全雇用に近く、インフレ率もＦＲＢの目標付近で推移していると指摘した。
記事
- 2019年02月26日 08:51
米経済は完全雇用に近く良好な状態＝クラリダＦＲＢ副議長
トピックス
ランキング
-
1
Chromeで確定申告できぬ時代遅れ
- facebook37
-
2
PayPay横目にSuicaは殿様の余裕
- facebook119
-
3
フィフィ炎上で朝日だけを叩く謎
- facebook19
-
4
クレカ決済が面倒くさすぎる日本
- facebook191
-
5
よしのり氏「辺野古断念なら今」
- facebook163
-
6
桜田大臣の遅刻問題 海外は驚き
- facebook2
-
7
在日認定も 高齢ネトウヨに懸念
- facebook291
-
8
少子化対策に無理な投資はやめよ
- facebook4
-
9
双方にメリット? コネ入社の実態
- facebook11
-
10
収入目当てのブロガーは本末転倒
- facebook1