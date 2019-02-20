寄り付きの日経平均は続伸、米株高など安心材料





［東京 ２０日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で日経平均は前営業日比４３円３９銭高の２万１３４６円０４銭となり、続伸した。その後もしっかり。休場明けの前日の米国株市場で主要３指数が上昇し、安心感を誘っている。業種別では非鉄金属、海運、医薬品、鉄鋼などが値上がり。石油・石炭、証券、精密機器などがさえない。