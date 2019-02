NY市、髪型に基づく差別禁止に一手を打つ

自由な小学校生活を過ごした後、中学校に進学して衝撃を受けたのは、その厳格な校則でした。

筆者が通った神戸市立の中学校で、女子の場合①前髪は眉毛の上(いわゆるオンザ眉毛)、②肩につく長さの髪は耳の後ろで、耳上部以下の高さで二つ結び、肩以上の長さは三つ編み、③段カット不可(意味が分からない方も多いかもしれません)、④スカート丈は膝下、⑤靴下は三つ折りで最低2cm幅——などが義務付けられたものです。男子学生は、野球部など関係なく全員が丸坊主でした。もちろん染髪、パーマは禁止。卒業後は、校則が再びゆるくなった高校でたっぷりオシャレを満喫したもので、ルーズソックスもそんなアイテムのひとつです。

翻ってアメリカでは、白人、黒人、ヒスパニック系など多種多様な人種が共存しているために、名門校や特殊な学校でない限り身だしなみに関して校則などあってないようなものだと認識してきました。

しかし、そこはアメリカ。2019年だというのに、ニューヨーク市の人権委員会がこんなガイドラインを提示しました。何と、全米で事実上初めて、髪型への差別禁止に踏み切るというではありませんか。

日本人にはピンとこない話ですよね?

どういうことかと申しますと、黒人差別撤廃の一環なんですよ。これまでは企業、学校、団体、スポーツ競技などで黒人の髪質にフィットした髪型への差別がまかり通っていたため、黒人は白人の髪質に合わせたヘアスタイルを余儀なくされていました。確かに、ウォール街でお見掛けする女性はストレートへア、男性はスッキリ刈り上げたスタイルばかりでしたっけ。しかし、今回のガイドラインは差別撤廃を強化するもので、違反した企業などには最高で25万ドル(2,750万円)の賠償金支払いを命じるといいます。

左からアフロ、ボックス・ブレイズ、ドレッド。

