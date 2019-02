トランプ氏のツィートは全部FoxNewsがネタ元？

トランプ大統領のTweet、相変わらず過激ですね。今朝の段階で見ると、右派のラジオパーソナリティ、ラッシュ・キンボーグ氏の発言として「(大統領のロシア疑惑などを捜査している)ミューラー(特別検察官)の配下の捜査員は全員、刑務所に入れておくべきだ」などという発言を、そのまま、引用してアップしています。

日本時間18日正午過ぎの段階で「いいね」が9万近くで、リツィートとコメントが3万近くです。そして、このツィートは、Daily Mailで大々的に報じられるなど、メディアの関心を引いています。

そして、半日前には、おなじみのこのセリフ。

操作され、堕落したメディアは「人民の敵だ!」。こっちには先に紹介したツィートの倍近い反応です。

なにせ、フォロワー5800万人を超えるだけに、メディアも無視できず、こうした過激発言があるたびに、何らかの対応が出てきます。

で、昨日、CJR(コロンビアジャーナリズムレビュー)の記事で初めて知ったのですが、トランプ大統領のツィートと、そのネタの出どころを専門に追跡している研究者がいるのですね。

Matt Gertzさんといいます。米国の保守系メディアをモニター、分析し、誤った情報を修正するというがミッションのMedia MattersというNPOのシニア・フェローということです。(彼の関連ブログはここ)

そのインタビュー記事はとても興味深いので、関心のある方はぜひ、通読していただきたいのですが、ここでは、その要点をいくつか紹介します。

一言で言うと、トランプ氏のツィートは最大の保守系メディア、Fox Newsの放送内容と連動してるということです。

なぜ、そう言えるか。Getrzさんは、トランプ氏がツィートを乱発する時間に合わせて、7時半に出勤します。そして、Fox Newsのビデオアーカイブと付き合わせて、その中身の関連をチェックしているのです。これを2017年の10月から続けているそう。それで、確信に至ったようです。

実は、今月初め、トランプ氏の一日のスケジュールが大量にリークされ、人気のデジタルメディアAXIOSが報じました。それによると、大統領は、補佐官らによるDaily Briefingのある11時まで、執務室のオーバルオフィスには現れません。一応、執務時間は8時ー17時なので、3時間はサボってる感じですが、そこは日程表では「Executive Time」と言うことになっています。

この単語をググってみますと「一人でテレビを見たり、スマホでゲームをしたりといった非生産的なことで時間を潰すこと」といった辛口の説明がありました。しかしexecutiveには「政策を立案する」という意味もありますから、まあ、中身はわからないけど大統領が一人で考えてる自由時間、くらいな意味でしょう。それは「勤務時間」の60%を占めていました。(AXIOSが報じたトランプ氏の過去の日程表をグラフ化し、そこにツィート発信時間・件数を加えた労作をワシントンポストが作成しています)

で、その朝の自由時間や週末に自分のゴルフクラブやフロリダの別荘で、Foxテレビを見てはツィートするのです。(ウィークディの日中は会議などがあるのでFox連動のツィートは少ないよう)

それがどう連動しているかの一例を、Gertzさんのツィート履歴をもとに、ワシントンポストのPhilip Bump記者が整理してくれています。

こうです。まず、Foxの朝6時から9時までのトーク番組「Fox and Friends」では、こんなことが話題になりました。

午前6時08分:番組で出演者が「民主党は議事妨害者だ」と発言。

同6時12分:番組で民主党下院議員が「軍事行動で死亡した兵士の未亡人と話した」というコメントを流す。

同6時28分:NFLの抗議行動について議論する

そして、その後からトランプツィートが続きます。

午前6時38分:いかに、民主党はトランプの望む法案に投票しないか。

同7時06分:NFLのトラブルについて。

同7時25分:上記の民主党議員の発言について「全体として未亡人との会話をでっち上げてる」と。

時間的に多少のずれはありますが、ことごとくFoxの番組関連でした。

Gertz氏のあげる最近の例はこうです。

A great new book just out, “Game of Thorns,” by Doug Wead, Presidential Historian and best selling author. The book covers the campaign of 2016, and what could be more exciting than that?