［東京 １８日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比３１６円６９銭高の２万１２１７円３２銭となり、大幅に反発。取引時間中としては昨年１２月１８日以来２か月ぶりの高値をつけている。米中貿易協議の進展期待を背景に前週末の米国株が大幅高となった流れを引き継ぎ、幅広く買いが先行した。東証３３業種はすべて上昇。ゴム製品、石油・石炭、鉱業、証券などが上昇率上位に並んでいる。
記事
- 2019年02月18日 09:29
寄り付きの日経平均は大幅反発、米株高を好感
トピックス
ランキング
-
1
お父さんは違憲? 安倍首相に疑義
- facebook352
-
2
西川先生の池江巡る発言は暴論?
- facebook1
-
3
バカッター 実は低リスクで驚き
- facebook6
-
4
橋本聖子氏 池江への発言が炎上
- facebook674
-
5
池江失言 国民を道具にする自民
- facebook3
-
6
尾崎豊の名曲 歌詞が今さら物議
- facebook923
-
7
QUEENフレディ 過剰歯は誤訳か
- facebook88
-
8
ふるさと納税 市長が総務省批判
- facebook151
-
9
よしのり氏&香山氏 アイヌを激論
- facebook9
-
10
橋下氏「堺屋先生に謝りました」
- facebook1