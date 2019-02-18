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寄り付きの日経平均は大幅反発、米株高を好感


［東京　１８日　ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比３１６円６９銭高の２万１２１７円３２銭となり、大幅に反発。取引時間中としては昨年１２月１８日以来２か月ぶりの高値をつけている。米中貿易協議の進展期待を背景に前週末の米国株が大幅高となった流れを引き継ぎ、幅広く買いが先行した。東証３３業種はすべて上昇。ゴム製品、石油・石炭、鉱業、証券などが上昇率上位に並んでいる。

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