【アメリカの社会主義】

アメリカのミレニアル世代と呼ばれる若者たちの間で社会主義に対する関心が高まっています。

The Economistの最新号の表紙がそれを表しています。代表格は、ニューヨークの新人下院議員のAlexandria Ocasio-Cortez、通称O-C(29歳)です。

アマゾンの第2本社を地元ニューヨークのクィーンズ地区から追い出し「何でも可能よ」とツイートで勝利宣言しました。

巻頭の記事で1991年のソ連崩壊以来、資本主義が社会主義に勝利したとされ、「社会主義は経済の失敗と抑圧された政治を意味する決まり文句となった(socialism became a byword for economic failure and political oppression)」ということです。ところが30年たった今、社会主義は流行を取り戻したと報じています。

アメリカではみずからを「民主社会主義者(democratic socialist)」と呼ぶ民主党のオカシオ・コルテス下院議員が一大センセーションを起こしています。行き過ぎた格差の拡大、一定のエリートに集中した権力、不十分な地球温暖化対策などにノーを突きつけています。

ギャラップの世論調査によると、18歳から29歳の年齢層のうち51%が社会主義を前向きにとらえているということです。

New York Times は、アマゾンがニューヨークで第2本社を設置する計画を撤回したことを「オカシオ・コルテス下院議員が率いる急進的な政治家にとっては短期的には勝利だろう」と報じています。

地元のクィーンズ地区のロングアイランドシティーの家賃が高騰することや州と市が多額の助成金や税制優遇を与えることに反対したほか、アマゾンの労働組合への対応など幅広い分野で反対を広げたということです。

FT もオカシオ・コルテス議員に着目して、去年11月にアマゾンが計画を発表した直後から反対を表明し、若い住民を巻き込んで、No Amazonというメッセージを書いたり配ったりしたということです。

アマゾンにとってとどめは、クィーンズ出身で計画に反対していたMichael Gianaris州議会議員が州の監視員会のメンバーに選出されたことだということです。もともとアマゾンの計画に好意的だった議員は、当初30億ドルもの優遇措置を知らなかったとして寝返ったことが誤算だったとしています。

WSJ はWhy Amazon’s New York U-Turn Is Good for America’s Tech Economy(アマゾンのNY計画撤回はアメリカのテックにとっては望ましい)の中で、アマゾンがニューヨークを選んだのは優秀な人材の確保のためだが、シアトル、シリコンバレー同様にすでに人が多いニューヨークよりも全米に拡散した方がよいと伝えています。

広告代理店やメディアが集中するニューヨークで存在感が低いことによって「集積の効果(agglomeration

effect)」は得られないとしつつ、もっと幅広い地域に進出することでアマゾンは人材を掘り起こすことをできると主張しています。

ちなみにオカシオ・コルテス下院議員は天性の政治家です。