報道でを見ない日はありません。ニューヨークで新設予定の“”を撤回するのではないかという報道や、に踏み切ったとか、、などなど。は各方面で対応に追われています。は、Amazon Slashed Prices at Whole Foods. Now They’re Climbing Back Up.(アマゾン、買収したスーパーでいったんは大幅値下げしたものの、再び値上げ)の中で、アマゾンがで「高い」という消費者意識を変えるためにものの、増加に伴って石鹸やHaagen-Dazアイスクリームなどをしていると報じています。そもそもProcter & GambleやClorexなどのしており、によってWhole Foodsでは10セントから数ドルの値上げにつながっているとしています。はアマゾンがについて問題提起。これまで包装にはを使っていたが、を使うようになった結果、ようになり、ものの、するようになったと伝えています。アマゾンの本社があるは「プラスチックを取り除くのに手間がかかる」と話していて、誤って通常のリサイクル機に混入すると機械がべとべととなりとしています。括弧書きで、「」と追記しています。そのは、ニューヨークでアマゾンの“”の新設をめぐってことについて誰の助けにならないという意見を伝えています。が問題視されているが「人生は公平ではない(life is not fair)」ということです。雑誌Atlanticによると、Boeing, Nike, Intel, Royal Dutch Shell, Tesla, Nissan, Ford, GMがそれぞれを受け取り、企業側は代わりにしだろうといます。仮にアマゾンがだろうとしています。もNew York Needs Amazon(NYにはアマゾンが必要だ)という意見を伝えていて、、仮に計画が撤回された場合には、「」と指摘。「アマゾンに反対する人たちは、もっとだ。経済的な機会がなければ雇用はない。雇用がなければ税収がない。」と締めくくっています。