韓国国会議長の天皇陛下に対する酷い発言は、謝罪しない限り日韓関係の再構築は無理。
議長を辞任すべき案件。
もう「それでも経済は」と言えない事態。
辞任しなければ、私も日本の与党議員として韓国とは外交上全く話せない。
仙台の韓国総領事とも話せなくなる。
韓国はそれを認識しているのか？
『「天皇謝罪発言」の韓国国会議長・文喜相とはどんな人物か』(韓国・中央日報)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190212-00000038-cnippou-kr
記事
- 2019年02月12日 22:29
韓国国会議長、天皇陛下への発言は言語道断
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