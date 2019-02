大坂なおみ選手、バイン氏とコーチ関係を解消

テニスの女子世界ランキング1位の大坂なおみ選手(21)が、コーチを務めていたサーシャ・バイン氏とのタッグを解消すると発表した。

大坂選手は昨年9月の全米オープンと今年1月の全豪オープンを連続優勝したばかり。バイン氏は約1年前から大阪選手のコーチだった。

大坂選手はツイッターで、「こんにちは皆さん、サーシャとはもう一緒に仕事をしないことになった。彼の仕事ぶりに感謝しているし、これからの成功を願っている」と報告した。

Hey everyone, I will no longer be working together with Sascha. I thank him for his work and wish him all the best in the future.

バイン氏は昨年、女子テニス協会(WTA)から最優秀コーチに選ばれている。

大坂選手のコーチになる以前は、セリーナ・ウィリアムズ選手、ヴィクトリア・アザレンカ選手、キャロライン・ウォズニアッキ選手といったグランドスラム優勝選手のラリー練習相手を務めていた。

バイン氏は大阪選手のツイートに「ありがとう、なおみ。私もあなたの成功を願っている。すごい道のりだった。その一部に関わらせてくれたことに感謝している」と返信した。

Thank you Naomi I wish you nothing but the best as well. What a ride that was. Thank you for letting me be part of this.