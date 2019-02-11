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自民党大会 谷垣前総裁のスピーチに涙

本日の自民党大会。

谷垣禎一前総裁が壇上でスピーチをなされました。

力のこもった演説とそのお姿に、心から感動いたしました！

『自民党大会　谷垣禎一氏スピーチ全文「安倍首相の下で安定した政治を」』(産経新聞)

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190210-00000519-san-pol
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