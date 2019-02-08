  1. トップ>
記事

ＪＸＴＧ、6000万株・300億円上限とする自己株買いを決議

［東京　８日　ロイター］ - ＪＸＴＧホールディングス <5020.T>は８日、６０００万株・３００億円を上限とする自己株買いを決議した、と発表した。発行済み株式総数に対する割合は１．７７％。取得期間は２月１２日から６月３０日。これにより取得した全株を７月９日に消却する。

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    原宿無差別テロ封印した報道の罪

    篠田博之

  2. 2

    「ダメやね」泉前市長が暴言反省

    井戸まさえ

  3. 3

    眞子さま 結婚で皇室捨てる恐れ

    女性自身

  4. 4

    騒動の記者 よしのり氏を訴える

    小林よしのり

  5. 5

    辻元氏の献金問題は法が時代遅れ

    猪野 亨

  6. 6

    また虐待死 安倍首相にも「罪」

    門田隆将

  7. 7

    前澤氏よりTwitter休止すべき男

    藤田孝典

  8. 8

    親中派ドイツが親日へ変化のワケ

    MAG2 NEWS

  9. 9

    統計不正で野党に批判の資格なし

    木走正水（きばしりまさみず）

  10. 10

    テレ東が再びレオパレス不正暴く

    キャリコネニュース

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。