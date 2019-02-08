［東京 ８日 ロイター］ - ＪＸＴＧホールディングス <5020.T>は８日、６０００万株・３００億円を上限とする自己株買いを決議した、と発表した。発行済み株式総数に対する割合は１．７７％。取得期間は２月１２日から６月３０日。これにより取得した全株を７月９日に消却する。
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- 2019年02月08日 13:15
ＪＸＴＧ、6000万株・300億円上限とする自己株買いを決議
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