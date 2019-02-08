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ソニー、3000万株・1000億円上限とする自己株取得を決議


［東京　８日　ロイター］ - ソニー<6758.T>は８日、３０００万株（発行済み株式総数の２．３６％）・取得総額１０００億円を上限とする自己株取得を決議したと発表した。取得期間は２月１２日から３月２２日。

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