［東京 ８日 ロイター］ - ソニー<6758.T>は８日、３０００万株（発行済み株式総数の２．３６％）・取得総額１０００億円を上限とする自己株取得を決議したと発表した。取得期間は２月１２日から３月２２日。
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- 2019年02月08日 08:44
ソニー、3000万株・1000億円上限とする自己株取得を決議
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