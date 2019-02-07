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ＮＤソフトウェアがＭＢＯ実施　1株1700円

［東京　７日　ロイター］ - エヌ・デーソフトウェア<3794.T>は７日、ＭＢＯ（経営陣による買収）の実施に賛同することを決議したと発表した。１株１７００円で公開買い付けし、全株取得を目指す。買い付け期間は２月８日から３月２５日まで。

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