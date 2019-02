「ブレグジット推進派には地獄の特等席」　EU高官の発言で物議

欧州理事会のドナルド・トゥスク常任議長(大統領に相当)は6日、「ブレグジット(イギリスの欧州連合離脱)をどのように安全に進めるか、実施方法を何も計画をせずに推進した人たち」には「地獄に特等席が用意されている」と発言し、物議をかもしている。

トゥスク氏は、アイルランドのリオ・バラッカー首相とブリュッセルで会談した後の記者会見でこう発言した。

イギリスの欧州連合(EU)離脱派議員からは、トゥスク氏が「傲慢」だと批判の声が挙がった。また英首相官邸も、トゥスク氏が「このような物言いが何かの助けになると考えていたのか」疑問だと述べた。

イギリスは3月29日にEUを離脱するが、その条件をまとめた離脱協定はイギリス議会の承認を取れておらず、合意なしブレグジットとなる懸念が高まっている。

英首相官邸の報道官は「我々は国民投票に向け、健全で活発な運動を展開した。このイギリス史上最大規模の民主主義的な活動を通じて、国民はEU離脱を決めた」と話した。

それだけに、今は関係者全員がブレグジットの実現に集中すべきだと報道官は述べた。

トゥスク氏のツイッターアカウントは、記者会見の直後に「ブレグジットをどのように安全に進めるか、実施方法を何も計画せずに推進した人たちに、どういう地獄の特等席が用意されているか考えているところだ」とツイートした。

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.