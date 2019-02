一般教書演説2019、団結を訴える裏で壁建設の必要性を説く

トランプ大統領は2月5日、2回目となる一般教書演説を行いました。演説時間は前回の1時間20分を超え、1時間22分に及びます。歴代では過去3番目で、クリントン大統領(1995年=1時間24分、2000年=1時間28分)以来という長丁場でした。

35日に及ぶ過去最長の政府機関閉鎖を受け1月27日から延期された今回、拍手喝采の数は104回と2018年の117回を下回りました。ペロシ下院議長が何度も用意していた紙に目を通していた姿がツイッターで話題になった通り、全体的にトランプ大統領が演説中に訴えた「団結」からは程遠い反応だったと言えます。強いていうなら、トランプ大統領が女性の社会進出や過去最高となった女性議員数を称えた瞬間が最も一体感が生まれた瞬間と言えるでしょう。

女性の活躍に言及した場面で、民主党議員もご覧の大盛り上がり。トランプ大統領が「You’re not supposed to do that」とジョークで応酬した後、「Don’t sit yet, you’re gonna like this」と切り返し女性議員数が過去最高を記録したと称賛を送ると、一段とヒートアップしました。ちなみに、民主党女性議員の白い衣服の理由は女性参政権100周年と、トランプ氏の就任演説時と同様です。

"Exactly one century after Congress passed the Constitutional amendment giving women the right to vote, we also have more women serving in Congress than at any time before."



Dressed in all white, a group of Democratic women erupt in cheers during President Trump's #SOTU address pic.twitter.com/cL19T7qHKz — CNN (@CNN) 2019年2月6日

民主党女性議員と反対にメラニア夫人がバーバリー製の黒いアンサンブルをまとうなか(ちなみに2018年はメラニア夫人は全身ホワイト、民主党女性議員は黒で揃え真逆の展開)、トランプ大統領の次女ティファニーも白を着用。ただしティファニー、大統領就任式のコートも純白でした。

All the Women Democrats wore white to the #SOTU.



Tiffany Trump included!



I'm not sure what pissed Trump off more, his daughter wearing white or every Woman Democrat in the audience breaking out in a USA chant.

満場のスタンディング・オベーションを迎えた場面は他に、81歳の誕生日を迎えた強制収容所からの生還者に向け下院本会議場からバースデー・ソングが飛び出した際、トランプ大統領がエイズや小児ガンの撲滅などを訴えた時など限られていました。

なぜ昨年より拍手喝采が少なかったのかと申しますと、事前の報道通り、トランプ大統領はメキシコ国境間の壁建設必要性を訴える機会として、一般教書演説を捉えたためです。演説の間に登場する言葉が如実に表しており「unity、united=団結」はたった4回で「中国」や「不法移民」に並び、「超党(bipartisan)」は1回に過ぎません。しかしながら「壁は」10回でした。