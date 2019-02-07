立憲民主党国対委員長の辻元清美氏が、韓国籍の弁護士から政治資金規正法で禁止されている外国人献金を受けていたとの夕刊フジのスクープ。
法律の専門家である弁護士が、政治資金規正法に違反することを知らなかったということがあるのでしょうか。
辻元氏は「気付かなかった」と説明。。。
『立民・辻元清美氏、韓国籍弁護士から「外国人献金」 夕刊フジ質問に“受け取り認める”回答 政治資金規正法に抵触する行為』（夕刊フジ）
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/190206/soc1902060027-n1.html
記事
- 2019年02月07日 07:25
立憲・辻元清美氏に政治資金規正法違反の外国人からの献金
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