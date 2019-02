【ロボットジャーナリズム】

どんな仕事もAIやロボットに置き換えられるかもしれない時代。アメリカの多くの大手メディアがすでにロボットを使って記事を書いています。



さまざまな分野にAIやロボットが浸透することで給与の高い職と低い職の「職の二分化が進んでいる」ということです。

ロボットがチェスや碁に続くゲームとしてバランスゲームのジェンガをマスターしつつあるという記事も(この動画も)。







New York Times のThe Rise of the Robot Reporter(ロボット記者の台頭)の中で、「多くの記者が解雇に直面するなか、オンラインメディアでも新聞のような伝統的メディアでもAIを使った記事が増加している」と伝えています。



▼Bloomberg Newsでは記事の30%程度に何らかの形でオートメーション技術が使われていて、Cyborgを用いて、四半期ごとに発表される大量の企業決算の記事を作成するのをサポートし、速報ニュースでライバルのReutersと戦っているということです。



企業が隠したい数字を見つけるためにCyborgを訓練しています。



▼AP通信ではマイナーリーグベースボールのほか、企業の四半期決算、▼Los Angeles Timesでは地震の報道でロボット記者(robot reporters)を使っているということです。



▼The Guardianの豪州版は先週、初めてロボット支援システムを使って政治献金をめぐるニュースを報じたほか、▼Forbesは最近、Bertieというツールを試験的に使って記者にコメント案や記事のひな型を用意することを発表したとしています。



▼Washington PostはHeliografという自前のロボット記者(in-house robot reporter)を開発し、2016年のオリンピックや大統領選挙のニュースを出し、ビッグデータやAIの活用が評価されて賞を受けました。



AP, Washington Post, Bloombergはロボットが見つけたニュースを記者にいっせい連絡するほか、Washington Postは職場のコミュニケーションツールのSlackを使って情報を共有しているということです。



▼Wall Street JournalとDow Jonesはインタビューの字おこしやAIを使って動画を細工するディープ・フェイク(deep fake)を探し出すための試験的にロボットを使っているとしています。

当のNew York Timesはどうなのか、と思えば「マシーンを使った記事を作成する予定はない」とのこと。



AIジャーナリズムの結果、記者はよりクリエイティブなことができるうえ、AI記事は単純ミスがゼロだと締めくくっています。



New York Times のTech Is Splitting the US Workforce in Two(テクノロジーはアメリカの職を二分)の中で、多くのスタートアップ企業が拠点を置く西部アリゾナ州フェニックス界隈を舞台に、AIやロボットが仕事の将来を変えていると伝えています。



インテル、ボーイングなどで働く人たちは高学歴の高給取りでまるで「島」のような存在で、その周囲に「海」のようにホテル・レストラン・介護施設など給与が決して高くなく昇進の見込みもないような平凡な職がたくさんあると表現しています。



「テクノロジーの進展が全員の生活を押し上げる(technological process lifts all boats)」というのはまやかしになりつつあるという見方を紹介しています。



Washington Post は、AIがチェスや碁といったゲームで人間を打ち負かし、ルービックキューブを0.38秒で完成させたと指摘した上で、人気のバランスゲームのJengaも狙われていると報じています。



54のブロックを積み上げていくゲームは知能だけでなく、物理的な感覚も大事で、MIT=マサチューセッツ工科大学は押したり引いたりするロボットの映像を公開しました(上の動画)。



現段階では人間の方が強いものの、この優位がいつまで続くかは分からないということです。

