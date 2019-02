世界が見た「ちょっと変わってて強い」大坂なおみ　全豪決勝での精神力には脱帽

Aaron Favila / AP Photo



2018年3月にBNPパリバ・オープンで優勝した際の大坂の一言は、観客を笑いに包み込んだ。英テレグラフ紙は、2週間の大会期間を通じ、観客とテニス界は、すでに「大坂なおみの不思議な素晴らしき世界」についての入門セミナーを受講済みだったと述べ、この一言で皆がまた少し彼女を好きになったと述べる。何色にも染まらず、臆せずユニークで、まるで子供のように話す大坂は、いろんな点で少し違った存在だとしている。

同紙は、大坂の独特さを表すほかのエピソードも紹介する。3年前に記者会見で自分のキャリア上の野心について聞かれたときに、「To be the very best, like no one ever was(史上最強になる)」と答えた。実はこれはポケモン(英語版)のテーマソングの歌詞から拝借した一言で、彼女は当然誰もがそれを知っていると思い、笑みを浮かべて反応を待っていた。ところがその言葉を知っていた記者はいなかったためまったく受けず、慌てて引用元を本人が説明する事態となったらしい。

大坂の変わったユーモアは、しばしば日本のメディアも当惑させていると同紙。日本語が流暢ではないため、インタビューは英語で行われるが、彼女は日本人には理解し難いオフビート・ジョークを英語で次々と放つ。2016年には、「これは文化の違いなのか、性格なのか、世代の差なのか」と頭を悩ませる日本人レポーターの苦悩をニューヨーク・タイムズ紙が紹介しているが、テレグラフ紙は英語圏のジャーナリストでも十分戸惑うとしている。

◆ユーモアで隠れた? これまで力は過小評価

しかし、コートの外でのお茶目ぶりのせいなのか、彼女の真の実力は見過ごされがちだったとテレグラフ紙は述べる。強烈なサーブとフォアハンドを武器に10代から注目されてきた大坂は、2017年からはサーシャ・バイン氏をコーチに迎え大きく成長。昨年の全豪大会では16強入りし、全米オープンでは、スーパースターのセリーナ・ウィリアムズを破って優勝している。

ところが全米決勝は、セリーナが審判に噛みついたことからまさにカオスとも言える試合となったため、優勝は大坂の力が上だったのではなく、単にセリーナが自滅したからという見方もあったと豪フォックス・スポーツは伝えている。また、大坂のメンタル面の弱さはずっと問題視されてきたとも述べており、シンガポールのストレーツ・タイムズ紙も、若い大坂の全米優勝をまぐれとする見方もあったとしている。

◆予想を覆した第3セット 強い精神力を証明

しかし先の全豪ファイナルでは、そういった懐疑的な意見を払しょくするできごとが起こった。大坂は第1セットを奪った後、粘るクビトバに苦戦し、第2セットを落としてしまう。ラケットをコートにたたきつけるなど、イライラした姿を見せ、トイレ・ブレイクに向かう際には、涙を浮かべるほど自制心を失っていた。このまま負けるのかと思われたが、第3セットでは見事に復活し、優勝を手にしている。

いったいどうやって立ち直ったのかという質問に、大坂は「この時間を楽しみたい。去年は4回戦で負けたけど、今年はファイナルにいる。この事実に喜びたい。ただ後悔したくない」と思ったと答えている。コートに戻ったあとは、心を空っぽにし、まるでロボットのように、自分からの命令を実行したという。これまで練習してきたことを出し、過剰反応でエネルギーを無駄にすることがなかったと、試合後の会見で振り返っている(インデペンデント紙)。

フォックス・スポーツは、若さゆえに瀬戸際に立たされたが、彼女のテニスの成熟があったからこそ、立ち直れたのだと指摘する。大坂の勇敢な反撃により、そのメンタルの弱さより、不屈の精神にフォーカスされることになるだろうと述べ、彼女にチャンピオンとしての力と心が備わっていることがわかったとしている。

ストレート・タイムズ紙も、第3セットで落ち着きを取り戻し、自分のベストを世界に見せた大坂の勇気を褒め称える。若い才能に一発屋的評価を与える人はいるが、グランドスラムを2回続けて獲得するのはもはやまぐれではないとし、試合だけでなく、自分自身にも勝った彼女を「大物」と評している。

◆話下手も個性 新女王はテニス界進歩の象徴

全米優勝の際には、喜びを表さなかった大坂だが、全豪の受賞スピーチでは、「すみません。公の場で話すことは、あまり得意じゃないです」というコメントで始めつつも、彼女らしい控えめでほんわかとした話しぶりで会場を沸かせた。

USAトゥディ紙は、今後は全米全豪を制した大坂を破ることが女子テニス界の目標になると述べる。恥ずかしがり屋だが、いくらか癖のあるユーモアが大坂を助けているとする同紙は、トッププレーヤーがこのようなダイナミックなパーソナリティを誇ることができるのは、テニスがスポーツとして成長した証だと主張。ちょっと変わった、しかし本物の女王の誕生を祝福している。