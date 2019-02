【アマゾンジャパン】音楽責任者レネ・ファスコが語る、日本の音楽に訪れる転換期

いま世界の音楽市場で、最も多角的な音楽ビジネスを展開するのはAmazonだろう。

近年Amazonは、Prime Music、Amazon Music Unlimitedなど音楽ストリーミングサービスを積極的に展開して、多種多様な音楽コンテンツへのアクセス手法を消費者に提供している。2017年には音楽市場のリサーチ会社MIDiAが、Amazonは全世界で3番目に巨大な音楽サブスクリプション・サービスであると報告している。サブスクリプション型音楽ストリーミングが中心となった世界の音楽業界において、アマゾンを抜きに語ることはもはやできないはずだ。

そんなグローバル市場の中、アマゾンジャパンは日本の音楽市場でどこを目指しているのだろうか。

今回、2018年9月からアマゾンジャパンのデジタル音楽事業本部長に就任した、レネ・ファスコ(René Fasco)氏に話を聞いた。

ファスコ氏は来日前まで、ドイツの音楽事業責任者を長く務めた経歴を持ち、音楽ストリーミングのローンチや拡大戦略を統括してきた。音楽業界の経験が豊富なファスコ氏のキャリアと合わせて、現在のAmazonの音楽戦略を探る。

レネ・ファスコ

2018年9月よりアマゾンジャパンのデジタル音楽事業本部の事業本部長に就任。来日前はドイツにて Amazon Musicのディレクターとして、ドイツ、オーストリア、スイスにおける事業責任者を務めた。入社以降、Amazonにおいての音楽配信事業への進出を引率し、2015年に提供を開始したPrime Musicや、Alexaを搭載した、4,000万以上の楽曲数を誇るプレミアムな定額制音楽配信サ ービス、Amazon Music Unlimitedのローンチに携わった。ドイツでは、Amazon がスポーツコンテンツのライブ事業へ参入する際にも指揮を執り、ブンデスリ ーガの放映権の取得や、サッカーの革新的なオーディオ配信の立ち上げに従事。また、現在までに6シリーズ122エピソードを配信してきた、受賞歴のあるAmazon Originalの子ども向けラジオプログラム制作の主任を務めた。Amazon入社前は、マッキンゼー・アンド・カンパニー Media & Entertainment Practiceのドイツおよびアメリカ支社で10年間勤務。ヴォルムス(ドイツ)の The University of Applied Sciencesとマドリード(スペイン)のThe University Complutenseで、ヨーロッパ経営学の学士号を取得している。

コウガミ Amazonは2014年に音楽ストリーミングビジネスへ本格参入して、日本でも2015年にサービスを開始しました。ドイツで音楽サービスの立ち上げに携われたファスコさんから見て、これまでの成功をどうご覧になっていますか?

ファスコ ドイツもですが、日本のAmazon Musicも予想以上の結果を達成してきました。お客様からもポジティブなフィードバックが増えています。日本でAmazon Music Unlimitedを2017年11月にローンチして1年が経ちましたが、日本の音楽市場でも堅調に成長しており、2019年も引き続き日本市場で成長できることを狙っています。

コウガミ 競争が厳しい音楽ストリーミングの市場で、アマゾンが提供する差別化要因はどこにありますか?

ファスコ まずは「Prime Music」をローンチしたことです。Prime Musicはそれまでの音楽業界には存在しなかったサービスで、潜在的な音楽リスナーのニーズを喚起したと思っています。

コウガミ 具体的にはどのようなニーズですか?

ファスコ Prime Musicローンチ以前の音楽ストリーミングは、広告付きのフリーサービスか、月額980円(世界では9.99ドル/9.99ユーロ)のサブスクリプションサービスしか選べませんでした。

ですが、音楽リスナー全員が、毎月980円を払いたいのでしょうか? 音楽ストリーミングは、毎週新譜を聴き込んだり、過去作を掘ったりするハードコアなリスナーだけが使うサービスではないはずです。Prime Musicは、それまで音楽業界がターゲットとしてこなかったリスナーに向けたサービスとしての価値を提供しています。Prime Musicを始めたことで、世界の音楽業界は音楽サブスクリプションが「980円」だけでないことに初めて気が付いたのです。



コウガミ 人気の音楽の傾向も幅広いことがアマゾンの音楽ストリーミングの特徴の一つですよね。

ファスコ 音楽ストリーミングが普及し始めた頃から今でも音楽業界は、若者層をターゲットとしがちです。ですが、アマゾンではPrime Musicをローンチ当初から若者だけでなく、30代以上のリスナーや、子供がいる家族層まで幅広いリスナーに向け提供してきました。ですので、Prime Musicでは子供向けのコンテンツが非常に人気です。

日本でも同じ傾向があります。例えばビデオゲームやアニソンは日本でも非常に人気ですね。

アメリカのPrime Musicでは、カントリーミュージックが非常に人気のジャンルです。カントリーミュージックは、音楽ストリーミングサービスの中でもこれまであまり注目されてこなかったジャンルでした。ドイツのPrime Musicでは「シュラガー」(Schlager)がとても人気を集めています。私たちAmazon Musicチームが掲げるゴールの一つは、アーティスト支援です。あらゆるジャンルのアーティストへ、ファンやリスナーとつながる場所を提供し続けるサービスを目指しています。

