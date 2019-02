米政府、ヴェネズエラに人道支援へ　暫定大統領の要請で

先月23日、ヴェネズエラの暫定大統領就任を宣言した野党フアン・グアイド国会議長 - REUTERS

米政府は3日、経済危機と政情不安で揺れる南米ヴェネズエラに対し、人道的支援を行う方針を明らかにした。先月23日に暫定大統領への就任を宣言した野党代表フアン・グアイド国会議長(35)からの要請を受けたもの。

グアイド国会議長については、アメリカをはじめ20カ国以上が暫定大統領として承認したものの、国内では権力闘争が起きている。

ニコラス・マドゥロ大統領は、グアイド国会議長はクーデターを起こしたと非難し、国際社会の主だった協力相手との関係を維持している。

マドゥロ大統領は、軍事介入の口実だとしてアメリカからの支援の申し出を拒否している。

<関連記事>

首都カラカスでは2日、マドゥロ大統領とグアイド国会議長それぞれの支持者数千人による大規模なデモが行われ、街中の通りは参加者らで埋め尽くされた。

マドゥロ大統領はこれまでヴェネズエラ軍の支持を得ているが、デモに先駆けて、フランシスコ・ジャネス空軍将軍がマドゥロ氏から離反し、グアイド氏への支持を表明した。グアイド氏支持者としては最高位の軍人になる。

グアイド氏は、マドゥロ政権打倒に向けて軍の支持を獲得するため秘密会議を重ねているほか、マドゥロ氏の主要支援国のひとつ、中国にも接触したと話している。

グアイド氏はヴェネズエラ国内に支配地域を一切持っていない。そのため代わりに、多くのヴェネズエラ人が避難している近隣諸国に、支援物資の集配施設を設置しようとしている。

同氏は、支援物資を3カ所で集めるため国際的連携を確立し、援助の国内配給を認めるようヴェネズエラ軍に圧力をかけたいと述べた。

ジョン・ボルトン米大統領補佐官(国家安全保障担当)は3日、支援物資が入っているとみられる山積みの段ボール箱の写真と併せて、グアイド氏の計画を週末にかけて推進しているとツイートした。

「グアイド大統領の呼びかけに応えて、アメリカはヴェネズエラの人々のため人道支援を動員し輸送する。必需品の支給が週末にかけて進むよう準備してくれた、米国際開発庁(USAID)、米国務省と関係機関の努力を称える」とボルトン氏は書いた。

Answering the call of President Guaido, the U.S. is mobilizing & transporting humanitarian aid for the people of #Venezuela. I applaud the hard work of USAID, the State Department and their partners in preparing critical supplies to move forward this weekend. https://t.co/JR9poraxWl