『食べてはいけない「超加工食品」実名リスト』⇒「フェイクニュース（レベル４）」 ～SFSSが週刊新潮記事（2019年１月31日号）をファクトチェック！～

昨年も同誌に10週連続で同様の記事が掲載された際に、SFSSではファクトチェックを実施し「不正確(レベル2)」と判定しました(http://www.nposfss.com/cat3/fact/weekly_shincho0524.html)が、今回もまた似たような消費者市民の不安を煽る記事が掲載され、大手食品メーカーの製品名まで実名であげられているので、疑義言説を特定したうえでファクトチェックを実施しました。なお、今回ファクトチェックを実施した対象記事は以下の通りです(前回同様、ネット上に記事自体の掲載はありません):

◎10万人を追跡調査というパリ13大学の論文で「がんリスク」増大判明!

食べてはいけない「超加工食品」実名リスト

週刊新潮 2019年1月31日号(1/24発売)p24-p31(ライター/文責者の記載なし)

https://www.shinchosha.co.jp/shukanshincho/backnumber/20190124/

昨年の同誌記事をファクトチェックした際にも指摘したところだが、本記事において取材された「専門家」の方々も、食品の安全/安心/リスクの分野で著名な学者/研究者とは言いがたい。消費者の不安を煽るだけの「とんでも本」を出版している"加工食品診断士"やいまだにハーバードを名乗る"ベストセラー医師"と呼ばれる「エセ専門家」であり、意図的にミスリーディングな食のリスク情報を流しているとしたら、これは公衆衛生上の大問題だ。

本記事において語られている「専門家」のコメントを疑義言説としてピックアップし、ファクトチェックを実施したので以下をご一読いただきたい。なお、SFSSによるファクトチェック運営方針/判定レーティングはこちらをご参照のこと。

<疑義言説>

「超加工食品とはスーパーで売られているパンやインスタント食品のことだ。それらの摂取量が10%増えると、がんの罹患率が12%上昇するという衝撃的なデータ。以下は、そのパリ第13大学の論文を元にして調査した、食べてはいけない商品の実名リストである。」

<ファクトチェック判定> レベル4(フェイクニュース)

<エビデンスチェック>

まずはこの週刊新潮記事が引用した、昨年BMJ(ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル)に出版された問題のパリ第13大学の論文を参照する必要があるだろう。オープンアクセス・ジャーナルのため、以下のサイトで本論文はすべて参照可能だ:

◎Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé prospective cohort Thibault Fiolet et al. BMJ 2018;360:k322 | doi: 10.1136/bmj.k322

https://www.bmj.com/content/bmj/360/bmj.k322.full.pdf

まずこの論文全体を読んでみた最初の印象は、10万人以上が参加した9年間にわたる疫学調査(コホート研究)であることからBMJが採り上げたことは理解できるものの、「超加工食品(ultra-processed food)」という非常に定義があいまいな食品群を多めに摂っていたグループでがん罹患率が高かった(摂取量が10%多いとがん罹患率が12%上昇)との最終結論については「お肉や脂質を摂りすぎている方は発がんリスクが高めだ」「野菜や果物の摂取量が少なめの方はがん発症率が高い」というようなこれまでの知見とどう違うのかといった感じだ。すなわち、 「食習慣の乱れ=栄養の偏りがある方はがんの罹患率が高くなる」と世界中の疫学研究者たち(日本の国立がん研究センターもそのひとつ)がこれまで注意喚起してきたことと何ら変わらない ということだ。

食品安全/健康科学情報に関して洞察力の高い「本物の専門家」たちは、当該論文をどう評価しているのだろうか?食の安全・安心財団理事長で東京大学名誉教授の唐木英明先生は、「いわゆるジャンクフードを多量に食べていると、①カロリーオーバー、脂肪分過剰、食塩過剰、食物繊維不足などによりがんが増える可能性が高い。そのほかに、②多くの食品添加物の複合作用の可能性、③加熱処理により発生したアクリルアミドなどの影響、④包装材のビスフェノールAの影響などの可能性があるというものです。週刊新潮さんは例によって論文の一部を都合よく取り上げて騒いでいますね・・」とのコメントを出している。

また、国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長の畝山智香子先生によると、英国の健康情報評価サイトを以下のように2つあげたうえで、「食品分類についても恣意的で曖昧であり妥当性が認められているものではないという認識のようだ」と評している:

・英国の国立健康サービス(NHS)

Ultra-processed foods linked to cancer(Thursday February 15 2018)

https://www.nhs.uk/news/cancer/ultra-processed-foods-linked-cancer/

・英国のサイエンス・メディア・センター

Expert reaction to study looking at highly processed foods and cancer(February 14, 2018)

http://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-looking-at-highly-processed-foods-and-cancer/

後者のサイエンス・メディア・センターは、ロンドン大学キングスカレッジのトム・サンダース教授のコメントとして、「超加工食品」を多く摂取したグループ(33.3%)は、摂取が比較的少なかったグループ(約18.7%)と比べて、喫煙者が多く(20.2% vs 16.9%)、日常運動量も少なく(24.7 vs 20.9%)、経口避妊薬服用者も多かった(30.8% vs. 22.0%)と指摘している。本当に「超加工食品」の摂取量ががん罹患率に直接影響したとしてよいのだろうか。また論文では、交絡因子や栄養因子に関して調整しても「超加工食品」の高摂取群のがん発症率が有意に高いことに変わりはなかったとしているが、根本的な問題として「超加工食品」を高頻度で食していた方々の栄養の偏りが強く疑われるところだ。