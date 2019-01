【アップルｖｓFB第２弾】

TechCrunch

Washington Post

Recode

発端はTechCrunchの報道でした。もともとですが、アップルがフェイスブックのしたことで、溝はさらに深まりそうです。は、Facebook pays teens to install VPN that spies on them(FB,させ覗き見)の中で、させせていると報じています。その結果、です。2016年以降、させ、アマゾンのネット通販履歴のスクリーンショットを送らせたりしたということです。初報から7時間後、FBは、TechCrunchに対してiOSとAndroid版のうち、すると通知してきたと伝えています。はこの報道を受けて、と報じています。本来は、FBなどので、したということです。は「FBはまたデータをめぐるスキャンダルに直面している。」と伝えています。アップストアを経由するアプリについてはが必要となるものの、する形で、ということです。FBはルールを回避したわけではないと説明しているといことですが、「このニュースでもっとも大事なのは、」としています。これまで両社は、プライバシー保護の重要性を強く主張するしてきました。