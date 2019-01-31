［東京 ３１日 ロイター］ - 東京証券取引所は、伊藤忠商事<8001.T>による株式公開買い付け（ＴＯＢ）報道に対する真偽を確認するため、デサント<8114.T>の売買を午前８時２０分から４５分まで停止した。４６分から再開している。
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- 2019年01月31日 08:55
東証、デサントの売買を午前8時20─45分まで停止、46分から再開＝伊藤忠によるＴＯＢで
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