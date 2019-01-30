  1. トップ>
記事

12月小売業販売額は前年比＋1.3％、1年2カ月連続増


［東京　３０日　ロイター］ - 経済産業省が３０日に発表した２０１８年１２月の商業動態統計速報によると、小売業販売額（全店ベース）は前年比１．３％増の１４兆１２６０億円となり、１年２カ月連続の増加となった。２０１８年では前年比１．７％増加した。

季節調整済み前月比は０．９％増加だった。 業種別にみると、衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車小売業、機械器具小売業、燃料小売業、医薬品・化粧品小売業、その他小売業で増加。各種商品小売業、無店舗小売業は減少した。

(竹本能文)

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    市長暴言報道「最後まで読んで」

    おときた駿（東京都議会議員/北区選出）

  2. 2

    安倍首相が韓国の言及避けた狙い

    AbemaTIMES

  3. 3

    橋下氏「明石市長は一発アウト」

    橋下徹

  4. 4

    文在寅氏は無能? 不調な韓国経済

    MONEY VOICE

  5. 5

    吉田豪 NGTメンバーの異常さ暴露

    キャリコネニュース

  6. 6

    小室さんの借金めぐる弁明は暴論

    猪野 亨

  7. 7

    嫌韓がむき出し 産経社説は危険

    PRESIDENT Online

  8. 8

    内田樹氏 橋本治さんはアイドル

    内田樹

  9. 9

    眞子さまが選んだ全面対決の道

    女性自身

  10. 10

    高齢者用のPCはChromebookで十分

    永江一石

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。