12月小売業販売額は前年比＋1.3％、1年2カ月連続増





［東京 ３０日 ロイター］ - 経済産業省が３０日に発表した２０１８年１２月の商業動態統計速報によると、小売業販売額（全店ベース）は前年比１．３％増の１４兆１２６０億円となり、１年２カ月連続の増加となった。２０１８年では前年比１．７％増加した。

季節調整済み前月比は０．９％増加だった。 業種別にみると、衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車小売業、機械器具小売業、燃料小売業、医薬品・化粧品小売業、その他小売業で増加。各種商品小売業、無店舗小売業は減少した。

(竹本能文)