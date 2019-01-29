［ワシントン ２８日 ロイター］ - 米商務省の経済分析局（ＢＥＡ）は２８日、約５週間に及ぶ政府機関一部閉鎖の影響で公表されていなかった一連の経済指標について、新たな発表日を近く示すと明らかにした。
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- 2019年01月29日 03:42
米政府閉鎖で未公表の指標、商務省経済分析局が新発表日を近く公示
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