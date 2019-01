ナチスのホロコースト、イギリスの5％が「信じていない」＝調査

27日は国連が定める「ホロコースト犠牲者を想起する国際デー」に当たる。イギリスではロンドンでの追悼式典に加え、国内で1万1000件以上の関連イベントが行われた。

HMDTの調査では、回答者の45%がホロコーストの犠牲者数を知らないと述べたほか、ホロコーストで殺されたユダヤ人は200万人以下と答えた人が19%いた。実際の推計は600万人とされる。

「ホロコースト犠牲者を想起する国際デー」では、1994年にルワンダで起きた虐殺や、1970年代のカンボジアのポル・ポト政権による虐殺の犠牲者も追悼する。

テリーザ・メイ英首相はツイッターで手書きのメッセージを公表し、「ホロコーストで無残に殺された600万の魂を正しく表せる言葉などない。しかし我々は、今日の行いを通じてふさわしい追悼を捧げることができる」と、ホロコーストに思いを馳せてほしいと訴えた。

No words can ever do justice to the six million souls who were so cruelly murdered in the Holocaust – but we can pay a fitting tribute through our deeds today. #WeRemember #HolocaustMemorialDay pic.twitter.com/AtkI8Cn5t7

ロンドン・ウェストミンスターのエリザベス2世センターで開かれた追悼式典に参加した最大野党・労働党のジェレミー・コービン党首は、「ホロコーストで犠牲となった数百万のユダヤ人や、その他の人々を追悼する。反ユダヤ主義やあらゆる人種差別が我々の社会を歪めることを許してはならない」と書いた。

In memory of the millions of Jewish people, and others, who perished in the Holocaust. Let us never allow antisemitism or any other form of racism to disfigure our society.



My message in the Holocaust Education Trust's Book of Commitment. @HolocaustUK pic.twitter.com/NK1dsRrRk1