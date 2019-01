米政府機関閉鎖は35日で終了も、壁建設予算をめぐる協議は継続

山が動きました。

トランプ大統領は25日、米上下院が発声投票により満場一致で可決したつなぎ予算案に署名しました。今回のつなぎ予算案には、トランプ氏が要求し政府機関閉鎖につながったメキシコ国境間の壁建設費用57億ドルは含まれません。

しかし、トランプ氏はツイッターで「譲歩ではない」と明言。政府機関の閉鎖で無給を余儀なくされた約80万人の連邦職員のためだと説明。2018年12月22日以降、未払いだった給与は遡及的に支給されます。

I wish people would read or listen to my words on the Border Wall. This was in no way a concession. It was taking care of millions of people who were getting badly hurt by the Shutdown with the understanding that in 21 days, if no deal is done, it’s off to the races!