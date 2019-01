トランプ氏、連邦政府の一時再開を受け入れ　2月15日まで

ドナルド・トランプ米大統領は25日、昨年末から続く連邦政府機関の一部閉鎖をいったん中断した。政府閉鎖が史上最長の35日目に入り、公務員の給与未払いが続く中、主要空港の一時閉鎖など様々な影響が出ていた。

トランプ氏は記者団を前に、連邦政府機関に2月15日までのつなぎ予算を確保する予算案に合意したと発表し、「とても誇らしい」と強調した。

昨年12月22日以来、無給だった連邦政府職員80万人を大統領は「素晴らしい愛国者」と呼び、未払いの給与はさかのぼって全額支給すると述べた。

連邦議会の上下両院は同日、政府を一時的に再開するための予算案を満場一致で可決した。

ロイター通信は政権筋の話として、政府予算切れによって連邦捜査局(FBI)などの活動に支障が出ていることから、トランプ氏は政府再開に応じたと伝えている。

24日にはジョン・ケリー前大統領首席補佐官と4人の国土安全保障長官経験者が連名で、大統領と議会に公開書簡を送り、国土安全保障省の予算を復活させるよう呼びかけていた。ケリー氏たちは、同省職員たちが国の安全保障にかかわる職務を無給で続けているのは「良心に反する」ことだと主張し、国家公務員が「家族の食事を確保し生活費を工面するため、人の慈善に頼らなくてはならない」などあってはならないことだと訴えていた。

トランプ氏は大統領選で公約した南側国境の壁の建設費用をめぐり、連邦予算から57億ドルを要求していた。しかし、昨年11月の中間選挙で連邦議会下院を奪還した野党・民主党は、政府予算を使うのは公約違反でそもそも巨大な壁は費用がかかるだけで不法移民防止の効果が期待できないと強硬に反対した。これに対してトランプ氏は、壁の費用が含まれない予算案は承認しないと対抗し、12月22日から約25%の政府機関が予算切れとなった。このため、80万人の政府職員が無給となった。

政府再開を可能にした今回の予算措置に、壁の費用は含まれていない。

この日のトランプ氏は、「非常に強力な代替案」はまだ使うつもりはないと述べた。これは、議会の予算決定権を迂回(うかい)するための国家非常事態宣言のことだと受け止められている。

大統領が非常事態を宣言すれば、軍事予算を壁の建設に回せるかもしれないが、そのような方法を使えば憲法解釈上の大問題となり、無数の訴訟が予想される。

しかし大統領は、「強力な壁か鉄のバリヤーを作るしか、ほかに手はない。議会から公平な案が出てこなければ、政府はまた2月15日に閉じるか、あるいは合衆国の法律と憲法によって自分に与えられた権限を使ってこの危機に対応するか、どちらかだ」と警告した。

<関連記事>

AP通信が24日に発表した世論調査では約6割が、政府閉鎖の責任はトランプ氏にあると答えていた。この調査によると、トランプ氏の支持率は34%で1カ月前の42%から下落している。

また同じ24日には、富豪のウィルバー・ロス商務長官が、給与未払いの連邦職員は銀行ローンを組めば良いのであって、なぜフードバンク(福祉団体による食糧提供支援事業)を使う必要があるのかとテレビで発言し、大勢に非難されていた。ロス長官の発言について、民主党幹部のナンシー・ペロシ下院議長は、「まるで『だったらお菓子を食べればいいじゃない』的な態度だ」と批判した。

トランプ大統領が壁の建設費を確保できないまま政府再開に応じたことで、民主党の下院議員が「一般教書演説は(大統領ではなく)ペロシ議長がするべき。この国を動かしているのは、明らかに彼女なのだから」とツイートするなど、支持者は諸手を挙げてペロシ氏を称賛している。

保守派の間でもペロシ議長の勝利を認める声が出ており、多くのトランプ支持者がフォローする保守派論客のマイク・サーノヴィッチ氏は、「トランプはもうだめだ。彼はもうおしまいだ」とツイート。大統領は自分ほり上手な「アルファ」な下院議長にしてやられたのだと書いた。

移民受け入れに反対する保守派メディアのドラッジ・リポートやブライトバート・ニュースは、壁の建設費が確保できていないと赤い太文字の絶叫調で非難した。

右派論客のアン・コールター氏は、トランプ氏を「史上最低の弱腰大統領」だとツイートした。

フォード政権(共和党)、カーター政権(民主党)、クリントン政権(同)で労働長官を務めたロバート・ライク氏は、トランプ氏が「うそをつき、恐怖をあおり」「かんしゃくを起こした」ものの、「何も手に入れられず」「それでも勝利宣言した」とツイートした。

The Art of the Shutdown:

1) Generate crisis at the border, deploying troops.

2) Back out of a deal, shutting down the govt.

3) Spread lies on national TV, stoking fear.

4) Throw tantrum.

5) Ask for less funding.

6) Get nothing.

7) Declare victory.