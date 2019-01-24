［東京 ２４日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比８７円４８銭安の２万０５０６円２４銭となり、続落で始まった。前日の米国株は上昇したが、米政府機関の閉鎖や貿易摩擦など外部環境に対する懸念は根強く、主力株に売りが先行。その後日経平均の下げ幅は一時１００円超に拡大した。石油関連や陸運などが軟調。東京エレクトロン<8035.T>など半導体関連は強含み。銀行株も底堅く推移している。
記事
- 2019年01月24日 09:17
寄り付きの日経平均は続落、下げ幅100円超 半導体・銀行株は堅調
トピックス
ランキング
-
1
調子に乗る韓国 防衛省対応ミス
- facebook17
-
2
炎上ティラミス 商標制度見直せ
- facebook35
-
3
竹中平蔵批判で退学勧告は理不尽
- facebook1380
-
4
東洋大生の竹中批判は称賛すべき
- facebook218
-
5
相次ぐZOZO離れ 堀江氏と同じ道?
- facebook45
-
6
インフルの不安煽るNHK 医師苦言
- facebook2
-
7
よしのり氏 小室さん批判に苦言
- facebook252
-
8
橋下氏 韓国の反論潰す証拠示せ
- facebook185
-
9
小室さんの弁明に眞子さま落胆?
- facebook1
-
10
NGT数名がファンとの繋がり自供?
- facebook32