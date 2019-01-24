寄り付きの日経平均は続落、下げ幅100円超　半導体・銀行株は堅調





［東京 ２４日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比８７円４８銭安の２万０５０６円２４銭となり、続落で始まった。前日の米国株は上昇したが、米政府機関の閉鎖や貿易摩擦など外部環境に対する懸念は根強く、主力株に売りが先行。その後日経平均の下げ幅は一時１００円超に拡大した。石油関連や陸運などが軟調。東京エレクトロン<8035.T>など半導体関連は強含み。銀行株も底堅く推移している。