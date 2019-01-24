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ベネズエラ、米国と断交　国会議長の暫定大統領承認受け


［カラカス　２３日　ロイター］ - ベネズエラのマドゥロ大統領は２３日、米国と国交を断絶すると表明した。トランプ米政権がベネズエラの野党指導者フアン・グアイド国会議長を暫定大統領として承認したことを受けた動き。

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