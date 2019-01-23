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黒田日銀総裁、24日からスイス出張　ダボス会議でパネル討論

［東京　２３日　ロイター］ - 日銀は２３日、黒田東彦総裁が２４日から２６日までスイスに出張すると発表した。ダボスで開かれる世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）に出席し、２４日の午後５時半（現地時間）、２５日の午前１１時半から行われるプログラムにパネリストとして参加する。

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