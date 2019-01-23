［東京 ２３日 ロイター］ - 日銀は２３日、黒田東彦総裁が２４日から２６日までスイスに出張すると発表した。ダボスで開かれる世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）に出席し、２４日の午後５時半（現地時間）、２５日の午前１１時半から行われるプログラムにパネリストとして参加する。
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- 2019年01月23日 17:34
黒田日銀総裁、24日からスイス出張 ダボス会議でパネル討論
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