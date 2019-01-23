［東京 ２３日 ロイター］ - 日本電産<6594.T>は２３日、普通株式５００万株・５００億円を上限とする自己株式の取得枠設定を決議した、と発表した。発行済み株式総数に対する割合は１．７０％。取得期間は１月２９日から２０２０年１月２３日。
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- 2019年01月23日 16:03
日本電産、500億円・500万株を上限に自社株買いを決議
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