  1. トップ>
記事

日本電産、500億円・500万株を上限に自社株買いを決議


［東京　２３日　ロイター］ - 日本電産<6594.T>は２３日、普通株式５００万株・５００億円を上限とする自己株式の取得枠設定を決議した、と発表した。発行済み株式総数に対する割合は１．７０％。取得期間は１月２９日から２０２０年１月２３日。

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    インフル診断書要求に医師が警告

    中村ゆきつぐ

  2. 2

    照射問題で自民の国防部会が紛糾

    佐藤正久

  3. 3

    小室さん説明に弁護士として納得

    青山まさゆき

  4. 4

    店は閑散 炎上ティラミスを直撃

    キャリコネニュース

  5. 5

    「子連れで式典出席はNG」に反論

    おときた駿（東京都議会議員/北区選出）

  6. 6

    橋下氏 韓国の反論潰す証拠示せ

    PRESIDENT Online

  7. 7

    竹中平蔵批判で退学勧告は理不尽

    猪野 亨

  8. 8

    SUBARU 16日夜から国内生産停止

    ロイター

  9. 9

    国民党の大勝負 小沢氏が復活か

    早川忠孝

  10. 10

    照射新証拠は韓国への武士の情け

    AbemaTIMES

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。