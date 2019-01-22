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ドイツ、英国による早期のＥＵ離脱代替案を要請


［ベルリン　２１日　ロイター］ - ドイツ政府の報道官は２１日、同国は英国の欧州連合（ＥＵ）離脱が秩序に基づくものになることを引き続き支持すると表明した。さらに、英政府に対し、同国議会の過半数が支持する代替案で早期に合意することを期待するとした。

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