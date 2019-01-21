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寄り付きの日経平均は続伸、米株高・円安を好感


［東京　２１日　ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比１８２円３１銭高の２万０８４８円３８銭となり、続伸して始まった。米中通商問題が解決に向かうとの期待から前週末の米国株が上昇。為替が１ドル１０９円台後半まで円安方向に振れたことが好感された。村田製作所<6981.T>、東京エレクトロン<8035.T>などのハイテク系銘柄が高く、鉄鋼、機械などもしっかり。半面、空運、陸運はさえない。

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