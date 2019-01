スウェーデンが選挙後4ヶ月でようやく政権樹立！この間に政界で起きたことをまとめました。

総選挙から130日あまりが経って、今日やっとスウェーデンの政権が樹立することになりました。スウェーデンは9月に総選挙があって以降、政権が不在の状況が続きました。

せっかくなので、この130日の間に何が起き、どのような動きがある中でようやく政権樹立となったのかを遡ってお届けしたいと思います。

この記事の目次 複雑なスウェーデンの政治を理解するために

2018年の総選挙では社会民主労働党が歴史的大敗!

首相が決まらず、各政党との調整が難航する

中央党の登場!救世主となるか?

社民の対立政党である中央党と自由党の歩み寄り?

赤緑ブロックがのんだ中央党と自由党の政策とは?

その前に、まずはこの図を頭に叩き込んでください。

スウェーデン国会の勢力図 By GeMet. File:Riksdagen.svg by Slady and Sertion. – Data: val.se. (pdf) (See also at the Wayback Machine (archived on 16 September 2018)) Diagram created with parliament maker by Slashme.

これはスウェーデン国会における政党の勢力図です(2019年1月現時点)。この図をおさえるには以下がポイントです。

・スウェーデンは一院制(日本は衆・参議院の二院制)であるのでこれが国会における全議席

・この半円の左が「左派」、右側が「右派」と考えていいが、スウェーデン民主党(中央の黄色)は「極右」に位置するという見方もある

・この勢力を基本として、「赤緑ブロック」と呼ばれる中道左派連立政権(社会民主労働党、環境みどりの党、左党)、とアリアンセンと呼ばれる「中道右派連合(穏健党、自由党、中央党、キリスト教民主党)」、そしてスウェーデン民主党の勢力に別れる

この図を念頭にスウェーデンでの総選挙の結果も踏まえ、それでは長い長い130日の政権樹立までの道のりを辿ってみましょう。

2018年の総選挙では社会民主労働党が歴史的大敗!

9月9日 スウェーデン総選挙

・中道左派連立政権(社会民主労働党、環境みどりの党、左党)も、中道右派連合(穏健党、自由党、中央党、キリスト教民主党)も政権樹立に必要な過半数である、175議席を獲得できず、

・一方で極右勢力とされているスウェーデン民主党は議席数を伸ばすも、選挙前の世論調査が予想するほどではなかった。

・選挙結果速報が提示された後に、穏健党党首のUlf Kristerssonは社会民主労働党党首のStefan Löfven に辞任を迫るもStefan Löfven は最終結果を待つことを希望する。

9月10日

自由党党首Jan Björklundが、スウェーデン民主党と手を組まないことを宣言し、もしそのようなことが起きれば中道右派連合に終止符を打つことを主張。

9月11日

社会民主労働党は、スウェーデン民主党を除いたすべての政党と相談をして、政治的こう着状態を打破する方法を模索する。

9月11日

中道右派連合は、社会民主労働党党首Stefan Löfvenを招いて、横断的連帯による中道右派主導の政権の樹立を提案するも、Stefan Löfvenはこれを拒否。

9月13日

選挙四日後の選挙速報で、中道左派連合は144議席を獲得、中道右派連合は143議席を獲得、スウェーデン民主党は62議席を獲得したことが確定。

9月16日

速報結果が、再計算され速報値が確証される。どちらの連合も「勝利」を宣言するも、結果は、政治的なこう着状態となる。

9月21日

中道右派連合は、穏健党議員のAndreas Norlénを議長に推薦し、社会民主労働党現職議長のUrban Ahlinと入れ替えることを提案。社会民主労働党は、 Åsa Lindestamを議長に推薦。

9月24日

スウェーデン民主党からの支持により、穏健党議員のAndreas Norlénが議長に選出される。