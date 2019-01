「情弱」は死語にすべき恥ずかしい言葉だと思っているが、わしは洋楽も含めて「歌」が好きだから、好きな歌や歌手の情報は割と早く仕入れる。

昨夜、Mステに「バックストリートボーイズ」と「DA PUMP」が出るというので見た。

「バックストリート・ボーイズ」は相当好きだったが、10年足らずでやっぱりおっさんになっていた。

おっさんになっていることを隠さないのが向こうのアーティストだな。

けれど『I Want It That Way』の歌唱の甘さが

少し失われているように感じた。

「DA PUMP」の新曲は『USA』の逆を行って、今度はすっかり和風の『桜』というタイトルで、歌詞もことさらに和風、ダンスもカッコよさに徹していた。その心意気は良い。

けど、子供にウケる振付がないのが少し残念。

歌詞の作り方が、初音ミク『千本桜』に似ている。

ボカロ好きな若者にはこういう和風がウケるのかも知れないが、わしはボカロが好きじゃない。

『千本桜』のメロディーはYMOの『RYDEEN』だから、生身の女性歌手が歌えば聞けるのだが。

『桜』は、ダンスは確実にカッコいいので、何度かテレビで見れば気に入るかもしれない。